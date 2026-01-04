Mobilitazione in Irpinia contro la riforma Nordio | si prepara la protesta
L’appuntamento è quello organizzato al Circolo della Stampa di Avellino dal Comitato “Giusto Dire No” il prossimo 31 gennaio alle 10.Comitato “Giusto Dire No”: il coordinamento e il coinvolgimento dell’AnmL’iniziativa, con il coordinamento del referente campano del Comitato, l’ex presidente del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Echi fanfaniani nella propaganda contro la riforma Nordio
Leggi anche: Riforma Giustizia, abbracci e selfie con Nordio e flash mob in piazza. Festa FI con la gigantografia di Berlusconi. L'opposizione protesta: «No ai pieni poteri»
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
IrpiniaTv. . Tempio crematorio, è scontro a Pietradefusi. Stamattina la marcia di protesta. La replica del primo cittadino. #itv - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.