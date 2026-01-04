Mobilitazione in Irpinia contro la riforma Nordio | si prepara la protesta

Da avellinotoday.it 4 gen 2026

L’appuntamento è quello organizzato al Circolo della Stampa di Avellino dal Comitato “Giusto Dire No” il prossimo 31 gennaio alle 10.Comitato “Giusto Dire No”: il coordinamento e il coinvolgimento dell’AnmL’iniziativa, con il coordinamento del referente campano del Comitato, l’ex presidente del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

