Mobili abbandonati, urina e anche escrementi umani. Succede in corso Carlo Alberto, in prossimità di un parcheggio riservato a un disabile grave, proprio davanti alla chiesa dei Salesiani. Periodicamente il marciapiede utilizzato dalla persona invalida e dalla sorella che si occupa di lui è una discarica a cielo aperto e questo sta creando diversi problemi ad entrambi perché passare lungo il tratto pedonale significa fare numerosi zig zag per arrivare al portone di casa o alla automobile parcheggiata nello stallo riservato. "Per giorni restano lì rifiuti e mobili abbandonati – spiega Susanna Servadei, residente e sorella di un disabile grave – e non c’è una pulizia periodica della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobili abbandonati e rifiuti. Rabbia in corso Carlo Alberto

Leggi anche: Colle: la battaglia dei rifiuti. Troppi sacchi abbandonati. Scoppia la rabbia dei cittadini

Leggi anche: Al via i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale lungo corso Carlo Alberto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Mobili abbandonati e rifiuti. Rabbia in corso Carlo Alberto.

Mobili abbandonati e rifiuti. Rabbia in corso Carlo Alberto - A denunciare la situazione è la sorella di un disabile grave che ogni giorno è costretta a fare lo slalom per tornare a casa o arrivare al parcheggio riservato: "E’ insostenibile". ilrestodelcarlino.it