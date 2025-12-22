Mobili abbandonati e rifiuti Rabbia in corso Carlo Alberto
Mobili abbandonati, urina e anche escrementi umani. Succede in corso Carlo Alberto, in prossimità di un parcheggio riservato a un disabile grave, proprio davanti alla chiesa dei Salesiani. Periodicamente il marciapiede utilizzato dalla persona invalida e dalla sorella che si occupa di lui è una discarica a cielo aperto e questo sta creando diversi problemi ad entrambi perché passare lungo il tratto pedonale significa fare numerosi zig zag per arrivare al portone di casa o alla automobile parcheggiata nello stallo riservato. "Per giorni restano lì rifiuti e mobili abbandonati – spiega Susanna Servadei, residente e sorella di un disabile grave – e non c’è una pulizia periodica della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Mobili abbandonati e rifiuti. Rabbia in corso Carlo Alberto.
