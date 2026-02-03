Fiumicino rifiuti speciali abbandonati sul Tevere | sopralluogo in pieno centro storico

3 feb 2026

A Fiumicino, nel cuore del centro storico, i tecnici hanno effettuato un sopralluogo dopo aver trovato rifiuti speciali legati alla pesca abbandonati lungo il Tevere. La zona è stata isolata e si cerca di capire chi ha lasciato i materiali e perché. La situazione preoccupa le autorità locali, che promettono controlli più stringenti.

Fiumicino, 3 febbraio 2026 – A Fiumicino, in pieno centro storico, è scattato un sopralluogo congiunto per fare il punto sui rifiuti abbandonati riconducibili alle attività di pesca. L’intervento si è svolto a Largo Aldo Abbrugiati, in prossimità del Ponte 2 Giugno, area sensibile per decoro e fruibilità urbana. Il sopralluogo nel centro storico. All’iniziativa hanno preso parte la polizia locale di Fiumicino, la guardia costiera, Fiumicino Ambiente e i presidenti delle cooperative della pesca. L’obiettivo è stato quello di relazionare sulla presenza di rifiuti che, secondo quanto emerso e riferito dall’assessore all’Ambiente Stefano Costa tramite un post pubblicato sui propri social media, sarebbero senza dubbio riferibili alle attività di pesca, avviando le azioni necessarie per la loro gestione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

