Richiedi una Consulenza personale su master corsi di perfezionamento certificazioni linguistiche e informatiche

12 gen 2026

Per orientarsi tra master, corsi di perfezionamento e certificazioni linguistiche o informatiche, è importante comprendere come queste qualifiche possano influire sui punteggi per GPS, mobilità e concorsi scolastici. Offriamo consulenze personalizzate per aiutarti a scegliere le opzioni più adatte alle tue esigenze formative e professionali. Contattaci per ricevere supporto e consigli su percorsi di aggiornamento e certificazioni riconosciute nel settore.

Orientarsi tra master, corsi di perfezionamento e certificazioni non è sempre immediato, soprattutto quando le scelte formative incidono direttamente sull’acquisizione di punteggi utili per GPS, mobilità, graduatoria interna d’istituto e concorsi scuola. Per supportare docenti e aspiranti docenti in scelte consapevoli e mirate, Orizzonte Scuola attiva un nuovo servizio di consulenza personale dedicata alla formazione. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

