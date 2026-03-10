Giacomo Bertagnolli ha vinto la medaglia d’oro nella combinata alpina maschile VI alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, arrivando così a cinque titoli in carriera e a undici medaglie complessive ai Giochi Invernali. Con questa vittoria, l’Italia ha raggiunto sette medaglie complessive, eguagliando il totale di Pechino 2022, con tre ori rispetto ai due precedenti.

Quinto oro ed undicesima medaglia complessiva alle Paralimpiadi Invernali per Giacomo Bertagnolli, che a Milano Cortina 2026 conquista il titolo nella combinata alpina maschile VI: l’Italia ha già eguagliato il numero di medaglie di Pechino 2022 (7), ma ha già vinto un oro in più (3 contro 2). Nella combinata alpina maschile VI Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, già in testa dopo il superG, conferma la posizione al termine dello slalom, chiuso con il terzo crono parziale, e si impone con il tempo complessivo di 1’56?42. L’azzurro difende 0?65 di margine sul britannico Neil Simpson, con la guida Rob Poth, sul quale aveva 1?02 dopo il superG, autore di una gran rimonta nello slalom che lo porta dal quarto posto alla medaglia d’argento con il tempo di 1’57?07. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - UNA STORIA D’ORO! Giacomo Bertagnolli trionfa in combinata e celebra il quinto titolo in carriera alle Paralimpiadi!

