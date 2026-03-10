Giacomo Bertagnolli ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di combinata alpina per persone con disabilità visive alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Con lui sulla neve c’era la guida Andrea Ravelli, che lo ha accompagnato durante tutta la competizione. La vittoria è avvenuta nella disciplina dedicata a atleti con disabilità visive, nel contesto delle gare in corso a Cortina d’Ampezzo.

CORTINA D'AMPEZZO - Giacomo Bertagnolli ha vinto la medaglia d'oro nella combinata alpina Vision Impaired alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 insieme alla guida Andrea Ravelli. L'azzurro, primo dopo la prova del Super-G Vision Impaired, ha mantenuto - nello slalom - un vantaggio di 0"65 sul britannico Neil Simpson, terzo Johannes Aigner, a +1'04". "Ve lo avevo promesso, una cosa così non l'avevo mai provata, ci tenevo a portare a casa l'oro, mi sembrava di essere rincoglionito, sentivo male alle gambe, sono partito col coltello tra i denti, le prime porte non ce l'avevo dentro questo slalom, non vedevo fuori niente, poi, ho pensato soltanto a quell'oro, niente, ho tirato fino alla fine" ha detto l'azzurro ai microfoni Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giacomo Bertagnolli oro nella Combinata alle Paralimpiadi

Articoli correlati

UNA STORIA D’ORO! Giacomo Bertagnolli trionfa in combinata e celebra il quinto titolo in carriera alle Paralimpiadi!Quinto oro ed undicesima medaglia complessiva alle Paralimpiadi Invernali per Giacomo Bertagnolli, che a Milano Cortina 2026 conquista il titolo...

Paralimpiadi: Chiara Mazzel oro, Giacomo Bertagnolli argento: l'Italia è a quota cinque podiChiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli raddoppiano il loro bottino di medaglie e scalano ciascuno un gradino del podio.

Altri aggiornamenti su Giacomo Bertagnolli

Temi più discussi: Giacomo Bertagnolli ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa VI alle Paralimpiadi invernali; Medaglie azzurre. Sci: Mazzel d'oro nel SuperG, Bertagnolli d'argento; Giacomo Bertagnolli bronzo in discesa libera: seconda medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi; Paralimpiadi, Giacomo Bertagnolli bronzo nella discesa.

Il terzo giorno di Paralimpiadi con le medaglie di Chiara Mazzel e Giacomo BertagnolliIn due, e insieme con le loro guide, hanno vinto sei medaglie su sei gare di sci alpino: per lui oggi è arrivata la prima d'oro di queste Paralimpiadi, per lei un argento ... ilpost.it

Paralimpiadi, Giacomo Bertagnolli oro e Chiara Mazzel argento nella combinata alpina vision impairedMandatory Credit: Photo by Action Press/Shutterstock (16743452ck) Giacomo BERTAGNOLLI, ITA, bib number 3, run 1, action photo, Men's Alpine Combined at Para Alpine Skiing Paralympic Winter Games ... italpress.com

BERTAGNOLLI D’OROOOOOOOOOO Giacomo Bertagnolli conquista l’oro nella combinata maschile Visual Impaired alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 insieme alla guida Andrea Ravelli Per il trentino è l’ennesima pagina di una carriera straordi x.com

MilanoCortina2026 ANCORA MEDAGLIE!! ORO di Chiara Mazzel e la sua guida Nicola Cotti Cottini nel Super G VI. ARGENTO di Giacomo Bertagnolli con la sua guida Andrea Ravelli nel Super G VI scialpino COMPLIMENTI E GRAZIE AZZURRI!! - facebook.com facebook