L’allenatore della squadra, Agenore Maurizi, ha espresso sostegno ai tifosi biancorossi che ieri hanno manifestato il loro affetto fuori dallo stadio. Ha commentato che vietare la trasferta ai supporter è ingiusto e che bisogna concentrarsi sulla propria squadra, considerando anche la forza dell’avversario. Durante l’intervista pre-partita, Maurizi ha ringraziato la Curva Nord per la vicinanza dimostrata.

"Come sempre la Curva Nord ci sta vicino e ci ha fatto sentire la sua vicinanza – attacca Agenore Maurizi nel consueto appuntamento pre-partita –. E’ importante quello che ci trasmettono i tifosi, perché sappiamo che anche se non ci sono fisicamente, saranno comunque al nostro fianco. Avere una tifoseria come quella che è sempre con noi è motivo di grande soddisfazione per tutti. Poi come sempre sta a noi trascinarla con i risultati". Maurizi si sofferma ancora sul divieto di trasferta per il pubblico anconetano: "Mi dispiace che non ci saranno i nostri tifosi. Perché quello di Giulianova era un palcoscenico che meritava di essere vissuto con più partecipazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Maurizi si schiera al fianco dei sostenitori biancorossi che anche ieri hanno mostrato il loro attaccamento alla squadra. "Ingiusto vietare ai nostri tifosi la trasferta. Pensiamo solo a noi, l’avversario è forte»

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La squadra di Maurizi sarà seguita da cento sostenitori biancorossi: "Ce la giocheremo, a questa competizione ci teniamo». "Loro sono forti, serve massima umiltà. La gioia più grande è veder esultare i tifosi»"Quello di Coppa è un appuntamento importante, perché al pari del campionato è una competizione.

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Mister Maurizi si schiera al fianco dei sostenitori biancorossi che anche ieri hanno mostrato il loro attaccamento alla squadra. Ingiusto vietare ai nostri tifosi la trasferta ...Era un palcoscenico che meritava di essere vissuto con più partecipazione. Il calcio per me è spettacolo. sport.quotidiano.net

Gli spogliatoi, mister maurizi. Complimenti alla squadra. La testa è già a Giulianova»Non può rimproverare nulla ai suo giocatori Agenore Maurizi, che riconosce il merito degli avversari, spendendo solo parole di ... msn.com