Due vincite in due anni nello stesso posto coi biglietti della Lotteria | il paesino più fortunato d' Italia

Civitella d'Agliano, un piccolo paesino italiano, ha conquistato l’attenzione per aver vinto due volte consecutive alla Lotteria Italia, utilizzando sempre gli stessi biglietti. Questo fenomeno, raro e sorprendente, suscita curiosità tra appassionati di statistiche e appassionati di gioco. Analizzare casi come questo permette di riflettere sulle probabilità e sulle coincidenze che possono verificarsi nel mondo del gioco e della fortuna.

La fortuna ha "colpito" per due volte consecutive lo stesso identico punto. Tra gli imponenti numeri del calcolo delle probabilità e della statistica riguardo la possibilità di vincere alla Lotteria Italia, il caso di Civitella d'Agliano desta curiosità. Nel piccolo comune in provincia di Viterbo.

