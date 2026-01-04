Bremer dopo le 100 presenze in bianconero | Un orgoglio Sto vivendo momenti meravigliosi in questo club e voglio ringraziare tutta la famiglia Juventus – FOTO

Dopo aver raggiunto le 100 presenze con la Juventus, Bremer ha espresso soddisfazione per questo traguardo. Il difensore ha condiviso sui social il suo pensiero, sottolineando l'importanza di vivere momenti significativi con il club e ringraziando la famiglia Juventus per il supporto. Un passo importante nella sua carriera, che testimonia il suo impegno e la crescita in maglia bianconera.

Bremer, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio sui social dopo il pareggio contro il Lecce e le 100 presenze in bianconero. Doveva essere una serata di festa assoluta, si è trasformata in una celebrazione dal retrogusto agrodolce. Gleison Bremer ha tagliato ieri pomeriggio un traguardo prestigioso: con la maglia da titolare indossata nella sfida contro il Lecce, il centrale brasiliano ha toccato quota 100 presenze ufficiali con la Juventus. Un numero tondo che certifica la sua centralità nel progetto bianconero, dalla firma nell'estate del 2022 fino alla consacrazione come leader difensivo imprescindibile per Luciano Spalletti.

