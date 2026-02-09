Atalanta Scalvini raggiunge le 100 presenze con la Dea | Sono cresciuto qui è come una famiglia! Che traguardo per il classe 2003
Giorgio Scalvini ha raggiunto le 100 presenze con l’Atalanta. Il difensore classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del club, ha commentato: «Sono cresciuto qui, è come una famiglia!» La partita di lunedì sera contro la Cremonese alla New Balance Arena non è solo una sfida di campionato, ma anche un traguardo importante per il giovane nerazzurro.
