A Masio, città natale dei genitori del presidente Urbano Cairo, sono apparsi sui muri messaggi di minacce e insulti che coinvolgono direttamente la figura pubblica. La vicenda ha portato a un aumento della paura tra i residenti, con le autorità che stanno investigando sulle minacce e sui messaggi lasciati sui muri del paese. Nessuna persona è stata ancora identificata o accusata.

La violenza verbale e le minacce di morte hanno preso forma fisica sui muri di Masio, città natale dei genitori del presidente Urbano Cairo. Queste scritte offensive, comparse nella provincia di Alessandria e nei paesi limitrofi, contengono richiami a espressioni storiche degli anni di piombo. Il dirigente del Torino ha espresso il suo profondo dispiacere per l’accaduto, sottolineando che la preoccupazione maggiore non riguarda sé stesso, ma i bambini costretti a vedere tali immagini. L’escalation si è verificata in un contesto calcistico dove il calcio dovrebbe essere solo gioco, ma dove purtroppo emergono toni da conflitto bellico. La reazione di Cairo è stata immediata dopo la vittoria contro il Parma, evidenziando come l’ambiente tossico rischi di allontanare eventuali successori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Che brutto clima. Manifestazione di odio a Roma contro la politica e la riforma della giustizia. Violenza, minacce e hater non devono mai prevalere. Solidarietà a @marattin di cui è stata prospettata l’impiccagione a testa in giù. Chi semina vento, cari Travaglio, x.com