Francesca Fialdini ha accettato l'invito di Milly Carlucci a partecipare alla nuova edizione di Canzonissima, che comincerà il 21 marzo. La giornalista Rai, dopo aver ottenuto il secondo posto a Ballando con le Stelle, torna a collaborare con la conduttrice in un programma che andrà in onda prossimamente. La sua presenza si inserisce nel cast della trasmissione che sarà trasmessa nelle prossime settimane.

Francesca Fialdini torna a lavorare con Milly Carlucci. Dopo l’ottimo percorso di qualche mese fa a Ballando con le Stelle, dove si è classificata al secondo posto, la giornalista Rai è stata invitata dalla conduttrice alla nuova edizione di Canzonissima, in partenza il prossimo 21 marzo. Una proposta importante che Milly ha voluto fare a Da noi.a ruota libera, il programma della domenica condotto dalla Fialdini. Una scelta che ha sorpreso, ma allo stesso tempo entusiasmato, Francesca. Milly Carlucci invita Francesca Fialdini a Canzonissima. Francesca Fialdini sarà a Canzonissima 2026, il revival del celebre format che ha segnato la tv italiana tra gli anni Cinquanta e Sessanta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Fialdini a Canzonissima, la proposta di Milly Carlucci in diretta tv

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