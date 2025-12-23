ladro seriale arrestato dai carabinieri due volte in meno di 24 ore

Un giovane di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri due volte in meno di 24 ore, dopo aver commesso diversi furti a Villafranca di Verona. Nonostante un primo arresto e un divieto di dimora, la sua attività criminosa è proseguita nel corso dello stesso fine settimana, mettendo in allerta la comunità locale e sottolineando l'importanza di un intervento rapido ed efficace.

Non è bastato un primo arresto e un divieto di dimora a fermare la scorreria criminale di un giovane di origini marocchine che, nel giro di un solo weekend, ha seminato il panico tra le attività e le abitazioni di Villafranca di Verona. Il 28enne, senza fissa dimora in Italia, era ben noto alle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

