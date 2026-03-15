Milano | 12 mq a 149k vendita legale?

A Milano, domenica 15 marzo 2026, viene messo in vendita un appartamento di dodici metri quadrati al prezzo di 149.000 euro. La proposta riguarda un immobile di dimensioni molto ridotte, e l’annuncio viene pubblicato nel contesto di un mercato immobiliare attivo nella città. La vendita si svolge attraverso canali legali e ufficiali.

Milano, domenica 15 marzo 2026: un appartamento di appena dodici metri quadri viene proposto in vendita per 149.000 euro, privo di finestre vere e con un solo lucernario sul soffitto che offre una vista limitata sul cielo cittadino. Questo scenario non è un’eccezione isolata ma riflette una tendenza di mercato dove le micro-case sotto i ventimila metri quadrati sono la tipologia più richiesta dagli investitori, rimanendo online meno di sessanta giorni prima della vendita. Il decreto salva-casa del 2024 ha modificato le regole dell’agibilità, abbassando la soglia minima da ventotto a venti metri quadri vive da solo, aprendo però scenari complessi sulla legalità degli scambi immobiliari più piccoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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