La casa di Giorgio Armani a New York è in vendita. L’appartamento di 46 metri quadri si trova su Madison Avenue, nel cuore dell’Upper East Side. Offre una vista spettacolare su Manhattan e rappresenta un vero e proprio gioiello nel mercato immobiliare della città.

La casa newyorkese di Giorgio Armani è stata messa in vendita. Si tratta di un vero e proprio gioiello affacciato su Madison Avenue, nell'Upper East Side, da cui si gode di una meravigliosa vista sull'intera Manhattan. L'appartamento si trova al sesto piano delle prestigiose Giorgio Armani Residences, un esclusivo complesso immobiliare situato al 760 di Madison Avenue. Il mastodontico ed elegante edificio è stato progettato dallo studio COOKFOX Architects, e lo stesso Giorgio Armani ha partecipato alla sua realizzazione. Nello stabile si trovano la boutique flagship del marchio, ubicata ai piani inferiori, alcune aree dedicate al benessere e allo svago, e poi tutta una serie di appartamenti di lusso (10 unità abitative). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Soggiorno da 46 mq e vista su Manhattan: in vendita la reggia di Armani a New York

Approfondimenti su Giorgio Armani

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un edificio di sei piani nel West Side di Manhattan, causando grande allarme nella zona.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giorgio Armani

Argomenti discussi: Giorgio Armani, la casa da sogno a New York è in vendita: ecco il prezzo; Giorgio Armani, in vendita la casa a New York: 46 mq di soggiorno, parquet sartoriale e vista mozzafiato su Manhattan, ecco quanto costa; Tathiana Garbin, ex tennista azzurra: Ho un tumore raro. Chi è la capitana dell'Italia.

Soggiorno da 46 mq e vista su Manhattan: in vendita la reggia di Armani a New YorkSituato all'interno delle Giorgio Armani Residences, al numero 760 di Madison Avenue, l'appartamento non è mai stato abitato dallo stilista ... ilgiornale.it

Giorgio Armani, in vendita la casa a New York: 46 mq di soggiorno, parquet sartoriale e vista mozzafiato su Manhattan, ecco quanto costaA Manhattan, dove lo skyline incontra il lusso senza compromessi, un pied-à-terre firmato Giorgio Armani arriva sul mercato. Non un abito, ma una residenza che racchiude l’eleganza ... leggo.it

La sfilata Ralph Lauren a New York, Gigi Hadid protagonista e Cime Tempestose come reference - facebook.com facebook

Stonewall, Trump elimina la bandiera LGBTQ+ dal monumento storico di New York. Il video x.com