Lazio e Milan si affrontano allo stadio Olimpico in una partita valida per il campionato di Serie A. I rossoneri, reduci dalla vittoria nel derby, cercano di mantenere il ritmo e puntano a ridurre le distanze dalla capolista Inter, mentre i biancocelesti vogliono consolidare la loro posizione in classifica. La sfida si svolge con le due squadre in campo con i propri allenatori, senza altre novità note.

I rossoneri sono impegnati allo stadio Olimpico contro Sarri e dopo aver vinto il derby vogliono comunque tenere sotto pressione Chivu Con dieci partite ancora da giocare, il Milan ha la grande occasione di riaprire la corsa scudetto. Dando per scontata la qualificazione Champions, anche se non ancora matematica, Allegri spinge per tenere in vista il sogno scudetto: vincendo all'Olimpico il Diavolo si riporterebbe a -5 e il pensiero delle grandi rimonte degli ultimi anni comincerebbe a farsi largo nella testa dei calciatori. Scopriamo pronostico e quote di Lazio-Milan in programma domenica 15 marzo alle ore 20.45. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Milan, Allegri ha la grande occasione di portarsi a -5 dall'Inter: il pronostico

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