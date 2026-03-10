Calciomercato Milan novità su Gila | ecco cosa è successo all’Olimpico

Dagli spalti dell’Olimpico arrivano segnali che riaccendono la pista che porta a Mario Gila. Il difensore spagnolo, attualmente in forza alla Lazio, è oggetto di interesse da parte del Milan. Le voci di mercato si intensificano e il club rossonero sta valutando la possibilità di un trasferimento. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le trattative sembrano proseguire.

Mario Gila è uno dei giocatori che il Milan sta seguendo con maggiore attenzione per rinforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione. Il centrale spagnolo piace da tempo alla dirigenza rossonera, che sta valutando se affondare il colpo. I 185 centimetri di altezza e la velocità fulminea che gli permette di recuperare profondità con estrema facilità lo rendono il prototipo del difensore moderno. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira su X, alcuni talent scout del Milan sarebbero stati avvistati allo Stadio Olimpico durante Lazio-Sassuolo per seguire da vicino la gara di Mario Gila. Un segnale che conferma, anzi rafforza, l'interesse del Diavolo per il difensore biancocelste. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, giorni di fuoco: Tare punta a Gila. Novità su Maignan, mentre Vlahovic…Tutte le top news della giornata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: Tare punta Gila della Lazio già a gennaio.

Bomba Milan: Furlani in contatti diretti con Lotito per Gila. Le novità di calciomercatoCalciomercato Milan, nonostante le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa continuano le voci sul possibile arrivo di un difensore a...

