Lazio e Milan si affrontano all'Olimpico in una sfida decisiva per le rispettive stagioni. I rossoneri, reduci dalla vittoria nel derby, cercano una vittoria per mantenere vive le speranze di scudetto. La squadra di Sarri, invece, punta a consolidare il proprio spazio in classifica. La partita si gioca in un momento cruciale per entrambe le formazioni, con obiettivi chiari e senza margine di errore.

I rossoneri sono impegnati allo stadio Olimpico contro Sarri e dopo aver vinto il derby vogliono comunque tenere sotto pressione Chivu Con dieci partite ancora da giocare, il Milan vuole tenere sotto pressione l'Inter nella corsa scudetto. Dando per scontata la qualificazione Champions, anche se non ancora matematica, Allegri spinge per tenere in vista il sogno scudetto pensando anche a clamorose rimonte del passato di cui biancocelesti e rossoneri sono stati protagonisti. Scopriamo pronostico e quote di Lazio-Milan in programma domenica 15 marzo alle ore 20.45. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Milan, ad Allegri serve una vittoria per il sogno scudetto: pronostico

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