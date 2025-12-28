Pavlovic prima di Milan-Verona | Gabbia è un leader ma oggi con De Winter …

Strahinja Pavlovic ha commentato prima di Milan-Verona, in vista della 17ª giornata di Serie A 2025-2026. Il difensore rossonero ha sottolineato l'importanza di Gabbia come leader della squadra, evidenziando l'apporto di De Winter nel reparto difensivo. L'intervista, rilasciata a 'DAZN', offre uno sguardo sulle aspettative e sulla preparazione del Milan in vista della partita di oggi allo stadio San Siro.

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Pavlovic: "I due attaccanti del Verona sono molto veloci e pericolosi, dobbiamo rimanere sempre in 3 contro 2 in difesa" - "Partita molto importante, è la prima dopo la sconfitta ...

Milan-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: tutto confermato nei Diavolo - Hellas Verona per la gara valida per la 17^ giornata di Serie A: MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus- milannews.it

Milan-Verona: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 30 a San Siro e sarà visibil in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Quindi per Open Var il gol del Milan era regolare, quando fino a 2 giorni prima ci dicevano che il rigore di Bastoni contro il Liverpool c'era, e che il rigore di Pavlovic su Cheddira non c'era. Ormai tutto vale tutto, pur di tutelare la propria classe di fischietti. - facebook.com facebook

Collu era tanto sicuro non fosse rigore che per prima cosa chiede "Com'e" alla sala Var. Durante l'OFR Collu non mette mai in discussione la punibilità della parata di gomito di Pavlovic. Il resto è teatro dell'assurdo. Rocchi ball. #MilanLazio x.com

