Milan passi concreti per Kean | contatti con l’agente Si studia già il piano

Il Milan sta lavorando concretamente per portare Moise Kean in squadra e ha avviato i contatti con il suo agente. Sono in corso valutazioni sul piano di acquisizione e sulle modalità di inserimento del giocatore nell’organico. Il club ha già avviato studi dettagliati per definire i prossimi passi riguardanti l’attaccante. La situazione è in fase di sviluppo.

Calciomercato Milan, continuano le voci sul futuro del club rossonero in vista di una sessione estiva che si preannuncia molto calda per il Diavolo. La squadra di Massimiliano Allegri avrà bisogno di una grande prima punta per rinforzare l'attacco in vista di una probabile partecipazione alla Champions League. Uno dei nomi più caldi resta quello di Moise Kean della Fiorentina. Ne parla il giornalista Nicolò Schira su 'YouTube'. "Il Milan punta forte su Moise Kean, piovono conferme. I rossoneri hanno mandato i proprio scout a seguirlo e hanno già parlato con il suo agente a Lucci e stanno studiando la strategia. Piace tanto e a tanti in dirigenza, è italiano e per le liste sarebbe interessante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, passi concreti per Kean: contatti con l’agente. Si studia già il piano Articoli correlati Milan, contatti con gli agenti di Kean: si studia la prima offerta. Occhio al jolly CamardaCalciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare per trovare una nuova punta per le prossime stagioni. Senesi Juventus, passi concreti per il difensore in scadenza col Bournemouth: i bianconeri si muovono con l’agente! UltimeCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Tutti gli aggiornamenti su Milan passi concreti per Kean contatti... Temi più discussi: In prima fila per ascolto e contrasto al disagio giovanile; Calciomercato Milan, occhi puntati su due giocatori della Bundesliga; Gila Milan, è derby acceso con l'Inter per il difensore della Lazio! Alla finestra anche il Real Madrid: il motivo; Gila Lazio futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui i dettagli. L’incornata di Pavlovic inchioda il successo per Allegri: il Milan torna alla vittoria e blinda il secondo postoL'incornata di Pavlovic inchioda il successo per Allegri: il Milan torna alla vittoria e blinda il secondo posto ... ilnapolista.it Milan, previsti contatti per Gila: il contratto con la Lazio, lo stesso agente di Lautaro e il piano di TareNon solo l'attaccante. Il Milan sta lavorando per prendere una nuova punta a gennaio e in questo senso i rossoneri presenteranno un'offerta al West Ham - probabilmente di prestito - per Niclas ... calciomercato.com Stasera Lazio-Milan, QS: "Rincorsa al Max: Leao e Pulisic per espugnare l'Olimpico" x.com Milannews.it facebook