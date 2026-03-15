Milan Modric | Dov’è Rakitic? Presenza a sorpresa

Durante il World Legends Padel Tour 2026, il Milan ha fatto una sorpresa portando sul campo Luka Modric, il centrocampista che ha militato nel club. La partecipazione del giocatore si è accompagnata a un momento particolare, con Modric che ha chiesto “Dov’è Rakitic?” in modo diretto. La presenza inattesa ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento.