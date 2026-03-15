Milan Modric | Dov’è Rakitic? Presenza a sorpresa
Durante il World Legends Padel Tour 2026, il Milan ha fatto una sorpresa portando sul campo Luka Modric, il centrocampista che ha militato nel club. La partecipazione del giocatore si è accompagnata a un momento particolare, con Modric che ha chiesto “Dov’è Rakitic?” in modo diretto. La presenza inattesa ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento.
World Legends Padel Tour 2026: sorpresa per il Milan. Presente anche il centrocampista rossonero Luka Modric. E' iniziato il World Legends Padel Tour 2026: presente a sorpresa anche il centrocampista del Milan Luka Modric per tifare il suo amico Rakitic. Ecco il video di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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