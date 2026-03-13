Modric a sorpresa al torneo di padel a Milano | Dov' è Rakitic?

Al Padel Zenter di Milano si è tenuto il World Legends Padel Tour, con la partecipazione di alcuni ospiti tra cui Luka Modri?. Durante l’evento, il calciatore ha fatto una sorpresa apparendo inaspettatamente. In un momento informale, ha chiesto dov’è Rakitic, creando una scena che ha attirato l’attenzione dei presenti. La presenza di Modri? ha suscitato curiosità tra gli spettatori e gli appassionati di sport.

Presenza speciale al World Legends Padel Tour, in scena al Padel Zenter: tra gli ospiti anche Luka Modri?. Il centrocampista croato ha salutato subito Christian Vieri e, poco dopo, ha chiesto notizie dell’amico Ivan Rakitic, domandando se fosse già sceso in campo. A seguire, qualche battuta e chiacchiere anche in compagnia dell’ex romanista Vincent Candela. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric a sorpresa al torneo di padel a Milano: "Dov'è Rakitic?" Articoli correlati Sport e corsie: al via il primo torneo di padel per i dipendenti dell'AoupNasce all'insegna del benessere e della socialità il torneo di Padel Aoup 2026, un'iniziativa che vedrà scendere in campo più di 70 dipendenti... Padel: grande partecipazione al Torneo Open 500 CVAUna settimana di grande sport conclusa domenica 8 Febbraio, sui campi del Clanis Padel Club di Cesa, nel territorio del Comune di Marciano della... Contenuti e approfondimenti su Modric a sorpresa al torneo di padel a... Temi più discussi: Quale futuro per Luka Modric? Svelata l'ultima idea a sorpresa del centrocampista del Milan; Milan-Inter, le pagelle: Modric mostruoso, 7,5. Luis Henrique rovina tutto, da 5; Sergio Ramos a San Siro su assist di Modric che esulta: Abbiamo avuto un po' del suo spirito; Modric trascina il Milan: ora i rossoneri puntano al rinnovo. Milan, Modric: Allegri una sorpresa, Mourinho l'unico a far piangere Cristiano Ronaldo. Pirlo? Preferisco TottiL’intervista realizzata da Il Corriere della Sera a Luka Modric offre la possibilità al fuoriclasse croato - Pallone d’oro nel 2018 dopo aver raggiunto la finale del Mondiale con la sua nazionale ... calciomercato.com Il Milan mette Modric in vetrina: Luka presta il suo Pallone d'oro al museo rossoneroL'olandese prese la stessa decisione nel 1992, come segno di riconoscenza al club. E Luka ha scelto di trasferire il suo da Madrid al museo di Casa Milan, dove resterà fino a fine stagione. Per amore ... msn.com MN - Shevchenko: "Grande lavoro di Allegri. A Modric piacciono i tifosi del Milan" x.com GOAL Italia. . Al @worldlegendspadeltour spunta... Luka Modric Un saluto al suo grande amico Ivan Rakitic E occhi sulle leggende che si esibiscono in campo... accanto a Bobo Vieri - facebook.com facebook