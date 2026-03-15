Il Milan ha conquistato tre punti importanti contro la Lazio all'Olimpico, portandosi a quota 63 punti in classifica. Con questa vittoria, i rossoneri raggiungono un risultato che equivale a tutte le prestazioni ottenute nel campionato precedente. La partita si è conclusa con il risultato di vittoria per il Milan, confermando la loro posizione nella corsa allo scudetto.

Essendo un amante dei numeri, questo di sicuro ad Allegri non sarà sfuggito: se il Milan dovesse vincere con la Lazio - unica opzione accettabile se si vuole continuare a tenere accesa la corsa allo scudetto -, arriverebbe sì a -5 dall'Inter, ma anche alla stessa quota di punti con cui ha concluso lo scorso campionato: 63. Ballerebbero ben nove giornate di differenza. Pensieri? Riflessioni? Quelle di Max sono sempre le stesse: "Non abbiamo ancora fatto nulla, non abbiamo conquistato nulla". In termini pratici è vero. In termini concettuali è diverso: balla quasi un quarto del torneo. Non è poco, non è scontato. Non sarà un Milan dal perlage seducente, ma sull'efficacia non ci sono dubbi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, la corsa scudetto e non solo: i tre punti con la Lazio valgono quanto l'intero campionato scorso

Articoli correlati

Cattelan sulla corsa Scudetto: «Campionato più che aperto. Ci sono tante squadre a pochi punti, non è solo Inter e Milan»Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il duello in Serie A.

Lazio-Atalanta 0-2: laziali al palo, Ederson e Zalewski valgono i tre puntiRoma 14 febbraio 2026 - Un rigore perfetto e una perla dal limite dell'area decidono la sfida di San Valentino tra Lazio e Atalanta.

Approfondimenti e contenuti su Milan la corsa scudetto e non solo i...

Temi più discussi: Lotta scudetto: i calendari di Inter e Milan a confronto; Il gol di Estupinan può riaprire la corsa scudetto? Inter e Milan, calendari a confronto; Il Milan può vincere lo scudetto? Calendari a confronto, e un vecchio amico che... VOTA il sondaggio; Scudetto e corsa Champions: il calendario, le partite decisive e tutti gli scenari possibili.

Milan, la corsa scudetto e non solo: i tre punti con la Lazio valgono quanto l'intero campionato scorsoIn caso di vittoria all'Olimpico i rossoneri toccherebbero quota 63, ovvero la cifra con cui chiusero il torneo '24-25: ballano ben nove giornate ... gazzetta.it

Scudetto, il Milan ci crede, calendario a confronto con l’Inter e chi sta meglioScudetto, il Milan crede alla rimonta sull’Inter. La sfida con la Lazio e il calendario di aprile possono riaprire il campionato. I calendari a confronto ... sport.virgilio.it

#Milan, passi concreti per #Kean: contatti con l'agente. Si studia già il piano #calciomercato #SempreMilan x.com