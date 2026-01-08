Tare nuovo tentativo per Gomez del Liverpool Al Milan piace tantissimo Murillo

Il Milan continua a monitorare il mercato difensivo, con Igli Tare al lavoro per rinforzare la rosa. Oltre a Gomez del Liverpool e Disasi, la società mostra interesse anche per Murillo, attualmente in Premier League. La strategia mira a valutare diverse opzioni per potenziare la linea difensiva, mantenendo alta l’attenzione su eventuali opportunità di mercato.

Milan, tentativo per Joe Gomez: la risposta del Liverpool gela Igli Tare - Il Milan attende l'apertura della sessione invernale di mercato per mettere a punto quei correttivi fondamentali per rendere la rosa di Allegri competitiva fino in fondo. msn.com

Perché Openda può essere più utile di Kolo Muani. Zhegrova talento puro. Milan, a gennaio nuovo tentativo per Gomez? Roma ora è necessario recuperare Dovbyk e Pellegrini ... - È stato un mercato intenso, per certi versi anche imprevedibile ma almeno nell’ultimo giorno ci sono stati diversi colpi. m.tuttomercatoweb.com

Difesa Milan, si pesca ancora in Premier Igli Tare ha un nuovo nome segreto sul taccuino! https://www.milannews24.com/mercato-milan-tare-difensore-murillo-ultime/ #Milan #Calciomercato #SempreMilan #Tare facebook

Futuro Nkunku, oggi nuovo incontro tra il ds del Fenerbahçe e Tare: nelle prossime ore verrà presentata una nuova offerta al Milan x.com

