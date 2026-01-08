Tare nuovo tentativo per Gomez del Liverpool Al Milan piace tantissimo Murillo

Il Milan continua a monitorare il mercato difensivo, con Igli Tare al lavoro per rinforzare la rosa. Oltre a Gomez del Liverpool e Disasi, la società mostra interesse anche per Murillo, attualmente in Premier League. La strategia mira a valutare diverse opzioni per potenziare la linea difensiva, mantenendo alta l’attenzione su eventuali opportunità di mercato.

Calciomercato Milan, Igli Tare a lavoro per il difensore. Occhi in Premier League: oltre a Gomez e Disasi spunta Murillo. Le ultime novità da Calciomercato.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

