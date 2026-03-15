Il Milan ha deciso di puntare su Jackson e di muoversi per Kean, evidenziando una strategia precisa nella campagna di mercato. La scelta di includere Jackson nel progetto arriva in un momento di particolare attenzione sulla rosa, mentre l'interesse per Kean si lega a specifici obiettivi tecnici. Maldini continua a essere una figura centrale nelle decisioni, con Tonali come esempio da seguire per le future operazioni.

Milan, si scende in campo questa sera contro la Lazio: obiettivo vincere per accorciare il distacco dall'Inter in vetta. Queste le parole di Allegri alla vigilia: "C'è solo un modo per raggiungerli. Loro perdono e noi vinciamo. Non c'è altra via. Sono chiacchiere, poi vedremo come va. Non abbiamo ancora raggiunto nessuno obiettivo e ripeto: una cosa buona che abbiamo fatto è di arrivare a marzo per giocarci i nostri obiettivi. Adesso ci sono le partite che contano". Ecco le notizie più interessanti del 15 marzo 2026 da Pianeta Milan: perché si punta Jackson e la mossa per Kean. Maldini nel destino e l'esempio Tonali da seguire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco perché Jackson. Mossa per Kean! L’esempio Tonali. Occhio a Maldini

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