L'agente di Sandro Tonali, Giuseppe Riso, ha frenato le voci di un suo ritorno in Serie A. “Ancora è presto”, ha detto, lasciando aperta la porta a eventuali sviluppi futuri. Riso ha anche parlato di Daniel Maldini, senza confermare nessun trasferimento imminente. La situazione resta in stand-by, con i tifosi che aspettano novità sulle prossime mosse del club.

Si è parlato e si continua a farlo di un possibile ritorno in futuro di Sandro Tonali in Italia. L'ex centrocampista del Milan sta brillando in Premier League con il Newcastle (oggi si è parlato di un interesse dell'Arsenal, non confermato): "Ancora è presto. Il Newcastle giustamente al momento non se ne priverà perché hanno obiettivi troppo importanti". Parla così l'agente del centrocampista italiano Giuseppe Riso. Nella sua intervista a TMW Radio, Riso ha parlato di altri due ex giocatori del Milan. Prima Daniel Maldini, passato a gennaio dall'Atalanta alla Lazio.

© Pianetamilan.it - Milan, Tonali torna in Serie A? L’agente spegne: “Ancora è presto. Maldini …”

Approfondimenti su Milan Tonali

