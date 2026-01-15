vite in campo le olimpiadi che hanno cambiato la storia

Va in scena Vite in campo, un percorso culturale e narrativo promosso da Fondazione Feltrinelli con Fiera Milano che intreccia sport, memoria e cittadinanza attiva, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che saranno inaugurate il 6 febbraio. Un viaggio fatto di incontri sul territorio, un podcast scritto e incontri in cui la storia diventa “materia viva” attraverso una narrazione teatrale intensa e immersiva. Così per tre venerdì - 16, 23, 31 gennaio alle 18.30, in viale Pasubio, 5 a Milano - si possono seguire tre HistoryMap, talk teatrali condotti dalla giornalista sportiva Licia Granello: da Berlino 1936, quando un gesto amichevole incrina la propaganda del Reich, a Barcellona ’92, con i giochi olimpici in un mondo in fiamme, fino a PyeongChang 2018 con la lunga strada della libertà nell’Europa dell’Est. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

