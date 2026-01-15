Vite in campo | Olimpiadi che hanno cambiato la storia

Vite in campo è un progetto culturale promosso da Fondazione Feltrinelli e Fiera Milano, dedicato a esplorare il ruolo dello sport nella storia e nella società. Attraverso narrazioni e approfondimenti, il percorso intende valorizzare il patrimonio olimpico in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, stimolando riflessioni sulla cittadinanza e l’identità collettiva.

Prosegue Vite in campo, un percorso culturale e narrativo - promosso da Fondazione Feltrinelli con Fiera Milano - che intreccia sport, memoria e cittadinanza attiva, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un viaggio fatto di incontri sul territorio, un podcast scritto e incontri in cui la storia diventa "materia viva" attraverso una narrazione teatrale intensa e immersiva. Nel mese di gennaio per tre venerdì consecutivi 16, 23, 31 gennaio 2026 ore 18.30, Viale Pasubio, 5 Milano vanno in scena tre HistoryMap, talk teatrali condotti dalla giornalista sportiva Licia Granello: da Berlino 1936, quando un gesto amichevole incrina la propaganda del Reich, a Barcellona '92, con i giochi olimpici in un mondo in fiamme, fino a PyeongChang 2018 con la lunga strada della libertà nell'Europa dell'Est.

'Vite in campo', ciclo incontri sulle Olimpiadi che hanno cambiato la storia - Tre storie olimpiche per raccontare la forza dello sport come leva di trasformazione individuale e collettiva. ansa.it

Vite in campo, le Olimpiadi che hanno cambiato la storia - Un percorso culturale e narrativo promosso da Fondazione Feltrinelli con Fiera Milano che intreccia sport, memoria e cittadinanza attiva, in vista dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. msn.com

