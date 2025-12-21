Napoli-Milan del campionato Primavera in diretta | LIVE NEWS
Alle ore 15:00, allo 'Stadio Giuseppe Piccolo' si giocherà la 17^ giornata del campionato Primavera, Napoli-Milan. Segui con noi il LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Hellas Verona del campionato Primavera 1 in diretta | LIVE NEWS
Leggi anche: Primavera, Milan-Parma 0-0 in diretta | LIVE NEWS
Primavera, i convocati di Rocco per Napoli-Milan; Primavera: Torino-Napoli, le formazioni; Supercoppa Italiana Napoli-Milan, i convocati di Conte: da Baridò a Prisco, ecco i 4 azzurrini in Arabia; Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 18 dicembre 2025: dove vedere Juventus e Fiorentina.
Primavera, Napoli-Milan (0-0): si comincia tra pochi minuti! - Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida: NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, ... milannews.it
MN - Verso la sfida contro il Napoli: Milan Primavera in emergenza - Tra poco il Milan Primavera di Giovanni Renna sarà impegnato contro i pari età del Napoli per la 17esima giornata del campionato di Primavera 1. milannews.it
Primavera, domani Napoli-Milan: Rocco senza Barido e altri 3, i convocati - Il Napoli Primavera affronta domani il Milan per la 17esima giornata del campionato Primavera 1. tuttonapoli.net
NAPOLI 2-0 MILAN: IL POSTPARTITA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA)
Insulti a Oriali durante Napoli-Milan: 10mila euro di multa per Allegri x.com
"Non finisce così" La rabbia di Lele Oriali era incontenibile nello spogliatoio a Riad dopo la fine di Napoli-Milan: è stato il team manager azzurro a insistere col club di De Laurentiis perché fosse diffuso il durissimo comunicato contro Massimiliano Allegri - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.