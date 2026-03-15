Migranti naufragio al largo di Lampedusa | disperso un bimbo

Un barchino in ferro di 9 metri si è capovolto al largo di Lampedusa, coinvolgendo un gruppo di migranti. Tra le persone a bordo si trovava anche un bambino che risulta disperso. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso, ma al momento non sono stati trovati tutti i dispersi. La Guardia Costiera sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

(Adnkronos) – Un barchino in ferro di 9 metri si è capovolto davanti alle coste dell'isola di Lampedusa. Secondo quanto riferito dai migranti, partiti nella serata di venerdi dal porto di Sfax, in Tunisia, a bordo c'erano 64 persone, fra cui 14 donne e 10 minori. Al momento dei soccorsi una donna della Sierra Leone. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. Sanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureati. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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