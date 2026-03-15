Due persone sono morte nel Cilento dopo essere finite in un dirupo a seguito di uno scontro tra un'auto e un furgone. La vicenda è collegata a una lite avvenuta presso la guardia medica, ma ancora non sono state chiarite le cause dell’incidente e i dettagli del confronto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le indagini.

Nuovi dettagli sull’incidente avvenuto nel Cilento, dove Michele Pirozzi e Maria Magliocco hanno perso la vita precipitando da un dirupo. L’auto si è scontrata dopo una curva con un furgone. È però giallo su quanto accaduto prima dell’incidente, sul motivo per il quale i due stessero tornando ad Agnone e perché al medico di guardia risultassero entrambi molto agitati. Sarebbe infatti iniziata una lite con il medico, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri. Lite con il medico di guardia La coppia, rimasta vittima dell’incidente nel Cilento, è stata riconosciuta dalla guardia medica. Un aspetto divenuto noto in seguito all’incidente è che i due si sarebbero rivolti in stato di agitazione alla guardia medica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Michele Pirozzi e Maria Magliocco morti nell'auto nel dirupo in Cilento, giallo della lite alla guardia medica

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