acquisti a rate online attenzione ai rischi

Gli acquisti a rate online sono aumentati rapidamente negli ultimi mesi, spinti dalla voglia di comprare senza pagare subito tutto. Questa tendenza si diffonde tra i consumatori, che spesso sottovalutano i rischi legati a questa scelta. Un esempio concreto è il crescente numero di persone che si ritrovano con debiti difficili da gestire, spesso senza aver letto bene le condizioni di pagamento.

La crescita degli acquisti a rate online tra comodità e consapevolezza Gli acquisti a rate online rappresentano oggi una delle formule di pagamento più utilizzate nel commercio elettronico. Con pochi passaggi è possibile suddividere l’importo di un prodotto in più tranche, spesso promosse come “senza interessi” e integrate direttamente nel momento del checkout. Una soluzione che viene percepita come pratica e immediata, ma che in realtà configura una vera e propria forma di credito. A sottolinearlo è Fabio De Rienzo, imprenditore digitale napoletano ed esperto di e-commerce, founder di Materassimemory. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Con l’inizio dei saldi invernali, si ampliano le opportunità di risparmio, ma è importante prestare attenzione ai possibili rischi negli acquisti online e a rate.

