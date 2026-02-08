Il potere della tavola contro le droghe | cenare in famiglia abbatte i rischi fino al 34% ma attenzione ai traumi pregressi Lo studio

Mangiare in famiglia aiuta a tenere lontano i rischi legati alle sostanze. Uno studio della Tufts University rivela che i ragazzi che cenano con i genitori riducono fino al 34% la possibilità di usare alcol, cannabis o sigarette elettroniche. Ma attenzione: traumi passati possono comunque influenzare il comportamento.

Uno studio della Tufts University conferma che mangiare in famiglia riduce fino al 34% il rischio che gli adolescenti usino alcol, cannabis o sigarette elettroniche. Il monitoraggio genitoriale durante i pasti funziona da protezione. Tuttavia, l'efficacia crolla in presenza di gravi traumi infantili (ACE), dove servono approcci di supporto specifici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Liceo Manzoni di Caserta organizza giovedì 15 gennaio 2026 un incontro nell’Aula Magna alle ore 10:15, dedicato alla salute del cuore.

