Venus Williams parteciperà al Miami Open grazie a una wild card, come annunciato con le altre assegnazioni. Il torneo, secondo Masters 1000 del circuito ATP e quarto WTA 1000 della stagione, vedrà anche molte giovani promesse tra gli uomini. Le wild card sono state ufficialmente rese note e permetteranno a diversi giocatori di partecipare senza passare dalle qualificazioni.

Sono state divulgate le wild card relative al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione ATP e quarto WTA 1000 della stagione femminile. Come sempre, i numeri sono diversi tra uomini e donne, perché in campo maschile sono assegnati cinque inviti e al femminile otto. Tutto, chiaramente, sotto la supervisione dell’IMG, che opera secondo criteri molto internazionali. Lo si capisce soprattutto per quel che si vede tra gli uomini. Qui, infatti, al di là di Martin Damm e Darwin Blanch che sono speranze del tennis americano, l’invito più interessante di tutti va a Moise Kouame, il francese classe 2009 che promette di diventare più di qualcuno una volta che sarà cresciuto a tutti i livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Venus Williams wild card anche a Miami. Svelati gli inviti, tanta linea giovane tra gli uomini

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