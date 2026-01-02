Venus Williams agli Australian Open 2026 | avrà una wild card

Venus Williams parteciperà agli Australian Open 2026 grazie all'assegnazione di un'ultima wild card femminile. La sua presenza nel tabellone principale rappresenta un ritorno importante per il torneo, confermando il suo ruolo di figura di rilievo nel tennis internazionale. La campionessa americana, con una carriera ricca di successi, si prepara a affrontare questa nuova sfida in un evento di grande prestigio.

La leggenda del tennis americano Venus Williams giocherà nel tabellone principale degli Australian Open 2026 dopo aver ricevuto l’ottava e ultima wild card femminile. Mancava nel torneo dal 2021, sarà la più ‘anziana’ di sempre. Sarà la sua prima apparizione al Melbourne Park dal 2021 e la prima volta che gareggerà fuori dagli Stati Uniti dal 2023. Lo rendono noto gli organizzatori dello Slam australiano. Williams, che ha fatto un ritorno impressionante allo sport nel luglio 2025, si preparerà per gli Australian Open 2026 all’Hobart International, dove ha ricevuto anche una wild card e si unirà alle campionesse Major Barbora Krejcikova ed Emma Raducanu. 🔗 Leggi su Lapresse.it

