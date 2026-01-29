Settimana instabile sull’Italia | vortice nel weekend e nuova perturbazione lunedì

L’Italia si prepara a una settimana difficile. Tra fine settimana e inizio febbraio, il tempo resterà instabile, con piogge e vento che non daranno tregua. Le Alpi saranno imbiancate di neve, mentre in molte regioni si registrano già problemi di maltempo. La situazione si mantiene complicata, con condizioni che rallentano anche la vita quotidiana.

Roma - Tra fine settimana e inizio febbraio l’Italia sarà interessata da vortici e perturbazioni: piogge, vento, neve sulle Alpi e instabilità diffusa. Titolo (12 parole) Meteo instabile, vortice nel weekend e altra perturbazione pronta a colpire La tendenza meteo settimanale conferma una fase ancora dinamica e instabile, con l’ingresso di un nuovo vortice depressionario entro il weekend e l’arrivo di un’ulteriore perturbazione nella giornata di lunedì. Il quadro atmosferico sarà caratterizzato da piogge, venti sostenuti e un progressivo coinvolgimento anche delle regioni settentrionali. Nella giornata di venerdì 30 gennaio, il Centro-Nord si presenterà in prevalenza asciutto, fatta eccezione per la Toscana, dove sono attesi disturbi piovosi in estensione nel corso del pomeriggio verso Umbria e Marche. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

PREVISIONI GIOVEDÌ 29 GENNAIO ALTRA MATTINATA INSTABILE POI LENTO MIGLIORAMENTO Nella seconda parte della settimana continuerà il regime atlantico sul Mediterraneo. L'azione di un vasto impulso depressionario farà sentire i suoi effetti sull'A - facebook.com facebook