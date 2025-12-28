Gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP segnalano una settimana caratterizzata da stabilità atmosferica su gran parte dell’Italia, grazie a un'area di alta pressione che interessa il nostro paese. Tuttavia, verso la fine del mese, si ipotizza un possibile ingresso di aria più fredda, che potrebbe modificare le condizioni climatiche. La situazione rimane sotto monitoraggio per eventuali variazioni nelle previsioni a breve termine.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Aggiornamento meteo nazionale – previsione per i prossimi giorni L’avvio della settimana si conferma all’insegna della stabilità atmosferica su gran parte dell’Italia, grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione che dall’Europa occidentale si estende verso il Mediterraneo centrale, coinvolgendo direttamente anche la nostra Penisola. Il quadro sinottico delineato dai principali modelli di previsione numerica indica una fase iniziale caratterizzata da assenza di perturbazioni organizzate, con tempo generalmente asciutto e temperature in aumento rispetto alle medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo Italia: settimana stabile, poi possibile ingresso di aria più fredda a fine mese

