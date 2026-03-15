Meteo | Previsioni per lunedì 16 marzo

Per lunedì 16 marzo a Modena sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi durante tutta la giornata, con la possibilità di alcuni addensamenti serali. Non sono previste precipitazioni. Le condizioni del tempo rimangono stabili nel corso della giornata. La situazione meteorologica indica un cielo generalmente sereno con poche variazioni.

A Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1931m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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