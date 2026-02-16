Meteo le previsioni in Campania per lunedì 16 febbraio 2026
Le previsioni meteo in Campania per lunedì 16 febbraio 2026 indicano un aumento delle nuvole a causa di un fronte freddo che si avvicina. A partire dal mattino, le condizioni atmosferiche peggiorano, portando piogge leggere che si intensificano nel pomeriggio. A Avellino, le nubi coprono il cielo fin dalle prime ore e si attendono circa 12 millimetri di pioggia nel corso della giornata.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2063m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia.
Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 2 febbraio 2026
Le previsioni meteo in Campania per lunedì 2 febbraio 2026 indicano cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.
Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 9 febbraio 2026
Le previsioni meteo in Campania segnalano cielo molto nuvoloso questa mattina, soprattutto ad Avellino, con deboli piogge sparse.
