Meteo le previsioni in Campania per lunedì 16 febbraio 2026

Le previsioni meteo in Campania per lunedì 16 febbraio 2026 indicano un aumento delle nuvole a causa di un fronte freddo che si avvicina. A partire dal mattino, le condizioni atmosferiche peggiorano, portando piogge leggere che si intensificano nel pomeriggio. A Avellino, le nubi coprono il cielo fin dalle prime ore e si attendono circa 12 millimetri di pioggia nel corso della giornata.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2063m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia.

