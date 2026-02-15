Meteo | Previsioni per lunedì 16 febbraio
Il cielo a Modena rimane quasi sereno lunedì 16 febbraio, perché le nuvole non si avvicinano. La giornata si prospetta senza pioggia, con temperature che oscillano tra i 5°C e gli 11°C. La temperatura dello zero termico si trova a 1790 metri sopra il livello del mare, influenzando le condizioni di sicurezza nelle escursioni in montagna.
A Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1790m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulla pianura emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla pianura romagnola nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla dorsale emiliana cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulla dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Meteo | Previsioni per lunedì 2 febbraio
A Modena il cielo sarà in gran parte sereno al mattino, con poche nuvole.
Meteo | Previsioni per lunedì 9 febbraio
Domani a Modena il cielo sarà molto nuvoloso o coperto.
METEO – Sorprese Bianche al Nord | Previsioni Fino al 3 Febbraio
Argomenti discussi: Arriva il ciclone di San Valentino: Venardi gnocolar primaverile, sabato ventoso e perturbato; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana; Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Nuvole, pioggia e schiarite: nuova settimana dal tempo instabile su Bari e provincia.
Meteo, nuovo maltempo in atto: le previsioni del 15-16 febbraioLa tempesta Oriana porta i suoi effetti su medio Adriatico, Sud e Sicilia con venti molto intensi. In settimana nuova perturbazione. Le previsioni meteo ... meteo.it
Pioggia e neve in arrivo in Italia, le previsioni meteo per la settimana AtlanticaPrevisioni meteo in Italia per la seconda settimana del mese di febbraio 2026, tra pioggia e neve in arrivo: la situazione da Nord a Sud. virgilio.it
ULTIM'ORA - NUOVA ALLERTA METEO IN FVG | Le previsioni dei prossimi giorni facebook