Meteo | Previsioni per lunedì 16 febbraio

Il cielo a Modena rimane quasi sereno lunedì 16 febbraio, perché le nuvole non si avvicinano. La giornata si prospetta senza pioggia, con temperature che oscillano tra i 5°C e gli 11°C. La temperatura dello zero termico si trova a 1790 metri sopra il livello del mare, influenzando le condizioni di sicurezza nelle escursioni in montagna.

A Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1790m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulla pianura emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla pianura romagnola nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla dorsale emiliana cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulla dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.🔗 Leggi su Modenatoday.it

A Modena il cielo sarà in gran parte sereno al mattino, con poche nuvole.

Domani a Modena il cielo sarà molto nuvoloso o coperto.

