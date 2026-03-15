Meteo cambia tutto | le previsioni per la settimana

Domani, 16 marzo, la Lombardia sarà interessata da un campo di alte pressioni che porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato nella maggior parte delle province. Le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche con assenza di precipitazioni e temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti. La giornata si svolgerà con ampio soleggiamento e poche nuvole, caratterizzando un cambiamento rispetto alle recenti fasi di instabilità.

Un campo di alte pressioni abbraccerà domani, 16 marzo, la Lombardia garantendo tempo stabile e soleggiato nella maggior parte delle province. Come specificato sul sito 3bMeteo.com a Monza domani i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di ben 20 gradi mentre la minima sarà di 8 gradi con lo zero termico che si attesterà a 2188 metri. Il bel tempo e le alte temperature – con probabili nuvole per la giornata di mercoledì - si manterranno almeno fino alla mattina di venerdì 20 febbraio. Tra la fine della mattinata e il primo pomeriggio è previsto l’arrivo di nubi che si intensificheranno nel prosieguo delle ore fino a portare a deboli piogge in serata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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