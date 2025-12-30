Meteo Capodanno le previsioni a Genova e in Liguria | oggi clima mite poi cambia tutto

Le previsioni meteo per Capodanno a Genova e in Liguria indicano un clima mite oggi, con cielo sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, a partire da mercoledì 31 dicembre, è previsto un cambiamento con cieli più nuvolosi e possibili deboli piogge all'inizio del nuovo anno. È importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le celebrazioni.

La festa di Capodanno a Genova sarà salva, ma fredda. Le previsioni meteo infatti parlano di un cielo sereno o poco nuvoloso per domani, mercoledì 31 dicembre, mentre il primo dell'anno il cielo sarà coperto e potrebbe lasciare spazio a qualche debole pioggia. Per contro, andremo incontro a un.

