Nel primo pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, un incendio ha interessato un edificio dismesso in via Croce a Merone. Due senzatetto sono stati salvati dalle squadre di emergenza intervenute sul posto. Le fiamme hanno provocato danni alla struttura, ma nessuno è rimasto ferito. L’incendio è stato spento in breve tempo dai vigili del fuoco, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause.

Un incendio ha colpito un edificio dismesso a Merone, in via Croce, nel primo pomeriggio di domenica 15 marzo 2026. Due persone senza fissa dimora sono state trovate all’interno dello stabile andato a fuoco, entrambe illese e non intossicate dai fumi. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’evento si è verificato in una struttura abbandonata utilizzata come dormitorio di fortuna. Le fiamme hanno coinvolto mobili e arredi che avevano trasformato lo spazio in un ambiente domestico provvisorio. L’origine dell’incendio non è ancora chiara, ma si sospetta un tizzone abbandonato o sfuggito al controllo. Intervento immediato e gestione della crisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Merone: incendio in stabile, due senzatetto salvati

Articoli correlati

Merone: incendio in una palazzina dismessa, due persone illeseMerone, 15 marzo 2026 – Due persone trovate all'interno dello stabile abbandonato andato a fuoco.

Incendio a Ladispoli: fiamme nella villetta. Salvati due cagnoliniSecondo quanto appreso, il rogo – per cause in corso di accertamento – ha interessato l'abitazione situata su viale Mediterraneo.

Contenuti utili per approfondire Merone incendio in stabile due...

Merone: incendio in una palazzina dismessa, due persone illeseLo stabile viene utilizzato come dormitorio di fortuna dai senzatetto. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri ... ilgiorno.it

Provincia di Como, nel palazzo abbandonato avevano creato una piccola casa ma i mobili prendono fuoco: maxi soccorsoOggi alle 13.30 intervento dei Vigili del fuoco in uno stabile dismesso a Merone in via Croce dove si è sviluppato un incendio. Le fiamme hanno interessato alcuni arredi presenti nello stabile abbando ... comozero.it