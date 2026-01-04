Incendio a Ladispoli | fiamme nella villetta Salvati due cagnolini

Un incendio si è verificato questa mattina a Ladispoli, interessando una villetta. Le fiamme sono state prontamente domate dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza anche due cagnolini presenti nell’abitazione. Non si registrano altri feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

