Cremonese Napoli Manna | Mercato bloccato è davvero un paradosso Su Lang e Lucca posso dire una cosa

A poche ore dalla sfida tra Cremonese e Napoli, il ds dei partenopei Manna ha commentato il mercato, definendolo un paradosso. Sulle trattative per Lang e Lucca, ha condiviso alcune riflessioni. Le sue dichiarazioni forniscono uno sguardo sulla situazione attuale e sulle strategie del club in vista della partita, offrendo un quadro chiaro e sobrio della fase di mercato e delle aspettative.

Cremonese Napoli, Manna ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida di campionato. Ecco le dichiarazione del ds dei partenopei A pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese, il ds del Napoli Manna ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. 2025 – «Un anno importante per tutti noi. Siamo contenti, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese Napoli, Manna: «Mercato bloccato è davvero un paradosso. Su Lang e Lucca posso dire una cosa» Leggi anche: Mercato Inter, Romano su Sergio Ramos: «Posso dire questa cosa» Leggi anche: Napoli-Bologna, Manna: “Può diventare una serata storica, ma va giocata. Lucca sul mercato? Vi dico tutto” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mercato a saldo zero, Napoli con le mani legate: i piani di Manna e ADL – Mattino; Il Napoli non molla Timber, è un'occasione di mercato. Manna si è già mosso; Mercato Napoli, nome nuovo nel taccuino di Manna per la fascia: c’è la concorrenza di diversi top club, i dettagli; C'è anche il Napoli su Palestra. Manna lancia la sfida a tre club: la situazione. Cremonese Napoli, Manna: «Mercato bloccato è davvero un paradosso. Su Lang e Lucca posso dire una cosa» - Ecco le dichiarazione del ds dei partenopei A pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese, il ds del ... calcionews24.com

Manna a DAZN: "Blocco del mercato grandissimo paradosso, faremo di necessità virtù. Su Lucca..." - Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN: “E’ stato un anno importante, abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa. tuttonapoli.net

Napoli, Manna: “2025 importante, vinto scudetto inaspettato. Limitazione mercato? Un paradosso” - Napoli, il direttore sportivo azzurro Manna ha rilasciato queste dichiarazioni ... msn.com

We have kick-off in #Cremonese vs. #Napoli ! Join us on the LIVEBLOG #CremoneseNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Cremonese-#Napoli, le formazioni ufficiali: #Conte conferma #Elmas e Juan Jesus dal 1' Confermata la formazione che ha sconfitto il Bologna in Supercoppa. Il macedone chiude il tridente con #Neres e #Hojlund https://www.ilnapolista.it/2025/12/cremones - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.