Ricercato per stalking e violenza sessuale arrestato su un treno

Un uomo di 24 anni, cittadino tunisino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Domodossola durante un controllo su un treno internazionale. Ricercato per stalking e violenza sessuale, l’individuo è stato messo sotto custodia e transferito in carcere. L’intervento si inserisce nelle attività di sicurezza volte a prevenire e contrastare i reati sui mezzi di trasporto pubblici.

Era ricercato per stalking e violenza sessuale ed è finito in manette a Domodossola. Un uomo di 24 anni, cittadino tunisino e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Domodossola durante un controllo su un treno internazionale. L'intervento è avvenuto.

