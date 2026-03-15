Merano | 15enne smascherato 58g di hashish e bilancino

Domenica 15 marzo 2026 a Merano, i carabinieri di via Lido hanno fermato un 15enne mentre consegnava hashish a un uomo di 32 anni. Durante il controllo, sono stati trovati 58 grammi di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato preso in custodia e la droga sequestrata.

Merano, via Lido, domenica 15 marzo 2026: un giovane di 15 anni è stato fermato dai carabinieri mentre cedeva una piccola quantità di hashish a un uomo di 32 anni. L’operazione ha portato al sequestro di 58 grammi di sostanza e 220 euro in contanti trovati sul minorennne. L’intervento delle forze dell’ordine ha evidenziato la presenza di strumenti per il dosaggio preciso del prodotto illecito, oltre alla sostanza stessa. Mentre l’acquirente ha restituito spontaneamente il pacchetto ricevuto, i militari hanno proceduto agli accertamenti che hanno confermato lo spaccio attivo da parte dell’adolescente. La dinamica dello scontro e il ruolo dei testimoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Merano: 15enne smascherato, 58g di hashish e bilancino Articoli correlati 30g di hashish e bilancino: arrestato il 20enne per spaccioUn ventenne residente a Montenero di Bisaccia è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di stupefacenti con fini di spaccio. Leggi anche: Ventenne trovato con marijuana, hashish e bilancino di precisione: denunciato