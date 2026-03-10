30g di hashish e bilancino | arrestato il 20enne per spaccio

Un giovane di 20 anni residente a Montenero di Bisaccia è stato fermato dai Carabinieri con 30 grammi di hashish e un bilancino. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine e il ragazzo è stato portato in caserma. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Un ventenne residente a Montenero di Bisaccia è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di stupefacenti con fini di spaccio. L'operazione ha portato al sequestro di circa 30 grammi di hashish e di un bilancino di precisione all'interno della sua abitazione. La misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stata disposta dal Tribunale di Larino dopo l'udienza di convalida. L'evento si colloca in un contesto più ampio di controllo del territorio nel Molise, dove le forze dell'ordine mantengono una vigilanza costante contro la diffusione delle sostanze illegali. La presenza dello strumento di pesatura suggerisce un'attività che va oltre il semplice consumo personale, indicando una possibile rete di distribuzione locale.