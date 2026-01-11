Ventenne trovato con marijuana hashish e bilancino di precisione | denunciato

Da agrigentonotizie.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività, i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno sequestrato circa 40 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish in un’abitazione. Nel corso dell’intervento, è stato inoltre rinvenuto un bilancino di precisione. Un giovane ventenne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti, evidenziando l’attività di contrasto alle sostanze illegali nel territorio.

Non soltanto la serra casalinga di marijuana. Sempre durante le appena terminate festività, i poliziotti del commissariato hanno scovato in un'abitazione di Palma di Montechiaro circa 40 grammi di infiorescenze di “erba” e una ventina di grammi di hashish. A essere denunciato, in stato di libertà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Cassino, fermato in auto in via Verdi: trovato con hashish e bilancino di precisione, denunciato per spaccio

Leggi anche: Marijuana, cocaina e un bilancino di precisione in casa: arrestato pusher

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caltanissetta, 18enne arrestato per spaccio di hashish nel centro storico.

ventenne trovato marijuana hashishVentenne trovato con marijuana, hashish e bilancino di precisione: denunciato - L'ipotesi di reato avanzata a carico del ragazzo è: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ... agrigentonotizie.it

Milano, pusher ventenne ha quasi un chilo di droga: arrestato - Quando la volante del commissariato Greco Turro li ha fermati in via Ornato, intorno alle 23, ha trovato che i due ragazzi, un ventenne e un diciottenne, avevano con sé alcuni grammi di hashish e ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.