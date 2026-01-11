Ventenne trovato con marijuana hashish e bilancino di precisione | denunciato

Durante le festività, i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno sequestrato circa 40 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish in un’abitazione. Nel corso dell’intervento, è stato inoltre rinvenuto un bilancino di precisione. Un giovane ventenne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti, evidenziando l’attività di contrasto alle sostanze illegali nel territorio.

Milano, pusher ventenne ha quasi un chilo di droga: arrestato - Quando la volante del commissariato Greco Turro li ha fermati in via Ornato, intorno alle 23, ha trovato che i due ragazzi, un ventenne e un diciottenne, avevano con sé alcuni grammi di hashish e ... rainews.it

“L’Unione europea non è un incidente della Storia. Io sono figlio di un uomo che a 20 anni ha combattuto contro altri europei, e di una mamma che, anche lei ventenne, ha lasciato la propria casa e ha trovato rifugio presso altre famiglie. Io so che questa è la st - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.