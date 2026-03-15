Mentre alcuni criticano l'amministratore delegato di una grande azienda, si scopre che Mosca riceve miliardi dall’Unione Europea attraverso entrate legate a greggio, gas e tasse. La questione riguarda anche il sostegno economico alla Russia, e le polemiche su eventi culturali come la Biennale vengono considerate poco rilevanti. La discussione si concentra sul fatto che l’Italia contribuisce finanziariamente al paese di Putin.

Ma che significa: «Non diamo vantaggio a Putin?». A furia di andar dietro all’Unione europea il governo si sta avvitando in una situazione che non capiamo. Onestamente non credo che l’Italia debba dare ulteriori «prove d’amore» all’Ucraina. Credo chela solidarietà sincera al popolo ucraino non sia mai mancata, idem per quel che riguarda i finanziamenti a Zelensky necessari a non soccombere di fronte all’invasione russa. Ora però vediamo di non perdere di vista la situazione più generale e non sacrificare gli interessi nazionali sull’altare dell’Europa. L’opinione pubblica non ha più alcuna intenzione di veder indebolito ulteriormente il proprio potere d’acquisto: il caro petrolio non è soltanto lo sciacallaggio di alcuni alla pompa di benzina ma è pure l’incremento dei prezzi nei prodotti che mettiamo nel carrello della spesa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mentre fanno la morale a Buttafuoco Mosca incassa miliardi anche dall’Ue

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